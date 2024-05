OL - PSG : le bilan de la rixe du péage de Fresnes est connu

La finale de la Coupe de France 2024 entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain aura été marqué par des affrontements entre les supporters des deux équipes. Au péage de Fresnes, une bagarre générale a même eu lieu et a obligé l’intervention des CRS. Le préfet du Nord Bertrand Gaume a fait le bilan des événements au micro de BFM TV.

«Au moins huit policiers sont blessés et plusieurs tirs de grenades lacrymogènes se sont produits. L’ordre a été rétabli très rapidement malgré des tirs de fumigènes d’une des équipes contre le bus adverse. Le bilan est important, car il y a eu un bus incendié et quatre ont été endommagés et devront être remplacés pour assurer le retour des supporters de l’une des deux équipes», a ainsi expliqué l’homme politique avant la rencontre.