Angleterre : Jude Bellingham se réjouit de la victoire face à la Serbie

Ce dimanche, l’Angleterre a eu chaud. Auteurs d’un très bon début de rencontre face à la Serbie pour leur entrée en lice dans cet Euro 2024, les Anglais ont affiché un état d’esprit conquérant qui a été récompensé par l’ouverture du score de Jude Bellingham. Prolifique cette saison avec le Real Madrid, le prodige de 20 ans a inscrit le seul but de la rencontre alors que les Three Lions ont eu de grosses sueurs froides au gré des minutes jusqu’à la fin de la rencontre. Pour autant, le milieu de terrain offensif retient l’essentiel comme il l’a confié au micro de la télévision anglaise :

«C’était un bon match. Ils étaient forts, difficile à jouer. Le staff nous a bien préparé, on savait ce qu’on devait faire. On a vraiment essayé de bien jouer contre un adversaire coriace. C’est positif et on passe au prochain match. Je me suis habitué à être dans la surface avec le Real Madrid. Je voulais jouer comme en club et c’est un bon début. Nous aimons nous habituer avant les matches. J’étais très calme aujourd’hui, il faut que je sois prêt pour tout. Je me sens bien. Jude Bellingham a été fait par des personnes extraordinaires donc ce n’est pas que moi qu’il faut souligner. J’ai un vrai soutien et je suis très heureux d’avoir toutes ces personnes à mes côtés. J’espère ramener un autre trophée.»