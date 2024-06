Angleterre - Serbie : la réaction à chaud d’Harry Kane

Ce dimanche, l’Angleterre a eu beaucoup de mal à confirmer sa victoire face à la Serbie pour son match d’ouverture dans cet Euro 2024 en Allemagne. Finalement, affichant une belle solidarité défensive face aux assaults serbes, les Three Lions ont su débuter par une victoire grâce à une réalisation de Jude Bellingham. Et même si les hommes de Gareth Southgate n’ont pas réalisé une grande prestation, ces derniers peuvent s’enorgueillir de ne pas avoir perdu des points d’entrée.

C’est en tout cas ce que va retenir Harry Kane comme l’attaquant du Bayern Munich l’a entendu à l’issue de la rencontre : «nous savions que cela allait être difficile. Je crois qu’on s’en est bien sortis. C’était difficile en seconde période car ils ont eu un pressing plus insistant, mais il faut que l’on passe dans ce groupe. On n’a pas su garder le ballon parce que leur équipe est très solide et s’appuie sur de très bons joueurs. C’est important d’avoir su ne pas encaisser de buts.»