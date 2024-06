Euro 2024 : sans convaincre, l’Angleterre assure l’essentiel contre la Serbie

Pour leur entrée en lice dans cet Euro 2024, la Serbie et l’Angleterre s’affrontaient dans l’enceinte mythique de la Veltins Arena, ce dimanche. Toujours en quête d’un premier sacre sur la scène continentale après avoir échoué en finale lors de l’édition précédente, la sélection anglaise était attendue au tournant à l’occasion de ce deuxième match du groupe C. Dans la mesure où le Danemark n’était pas parvenu à accrocher la victoire face à la Slovénie plus tôt dans la soirée, les Anglais, portés par une génération talentueuse, avaient une belle carte à jouer à Gelsenkirchen. Et qui d’autre que Bellingham pour permettre aux siens de virer rapidement en tête ! Très recherché du côté des Three Lions depuis le coup d’envoi, le Madrilène attendait la 13e minute de jeu pour sortir de sa boîte et reprendre victorieusement un centre de Saka (1-0). Derrière, le premier coup de chaud dans la défense anglaise intervenait au bout d’une vingtaine de minutes. Sur un ballon perdu par Alexander-Arnold, Mitrovic héritait du cuir mais voyait sa frappe puissante passer juste à côté de la cage de Pickford (20e). Une légère frayeur qui n’empêchait nullement les hommes de Southgate de repartir à l’assaut du but serbe. Lancé à toute vitesse dans la surface adverse par Saka, Walker était tout proche de doubler la mise pour les Anglais mais sa tentative en bout de course filait devant le but de Rajkovic (25e). Malgré une première période maîtrisée, les Three Lions étaient incapables de se mettre à l’abri avant le repos.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Angleterre 3 1 1 1 0 0 1 0 4 Serbie 0 1 -1 0 0 1 0 1

Dans le sillage de sa fin de première période, la Serbie démarrait le second acte avec caractère, obligeant le collectif anglais à reculer et à rester sur ses gardes. À contre-courant, l’Angleterre éprouvait toutes les peines du monde à s’exfiltrer de son camp, semblant laisser venir l’adversaire. Après une reprise intense des Serbes, les Anglais reposaient le pied sur le ballon mais manquaient d’impact aux avant-postes, à l’image de cette tentative lointaine d’Alexander-Arnold repoussée par Rajkovic (57e). Par la suite, les protégés de Stojkovic amenaient le danger dans la surface anglaise. À l’issue d’un déboulé de Mladenovic, Mitrovic était recherché aux 6 mètres mais tombait après une légère poussette de Trippier (59e). Sans conséquence pour les Britanniques qui peinaient toutefois à se rassurer. Le dernier quart d’heure dépassé, l’Angleterre montrait enfin un signe de révolte. Sur un centre venu de la droite, Kane prenait le meilleur sur Veljkovic mais trouvait sur sa route un grand Rajkovic pour détourner le ballon sur sa transversale (77e). Les minutes défilaient et la Serbie poussait pour recoller au score. Si le coup de canon de Vlahovic forçait Pickford à claquer au-dessus de sa barre (82e), Kane sauvait son équipe en écartant de la tête une volée de Birmancevic (83e). En souffrance, l’Angleterre tenait bon jusqu’au coup de sifflet final et s’assurait un premier succès dans cet Euro ainsi que la tête du groupe C.