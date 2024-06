PSG : Senny Mayulu raconte sa relation spéciale avec Ethan Mbappé

Avant de disputer la finale du Championnat de France U19 face à Auxerre, Senny Mayulu (18 ans) s’est longuement confié dans une interview accordée au Parisien. Fort de 10 apparitions avec le groupe professionnel pour 1 but et 1 passe décisive, le jeune milieu offensif parisien est revenu sur sa très belle saison. L’occasion également de détailler sa relation avec un autre Titi du PSG : Ethan Mbappé.

«Avec Ethan, on a un vrai lien d’amitié. On se connaît très bien, on partage la même chambre quasiment depuis que je suis au centre de formation. Ce n’est pas dur, on est tout le temps ensemble : en cours, pendant les repas ou sur le terrain, on est un peu inséparables. On a une bonne connexion, mais ça ne fait pas forcément de nous les poumons de l’équipe, pour ça on est tous ensemble», a ainsi lancé Mayulu, qui pourrait voir son fidèle allié quitter la capitale française…