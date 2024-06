EdF : les images du retour d’Alexandre Lacazette à Clairefontaine

Il a fait l’objet d’une grande propagande de plusieurs centaines de milliers de supporters de l’équipe de France sur les réseaux sociaux. Auteur d’une nouvelle saison époustouflante avec l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette était réclamé par une partie de la France pour faire partie de la sélection des Bleus à l’occasion de l’Euro 2024 en Allemagne. Mais voilà, plus appelé depuis 2017 par Didier Deschamps, le buteur de 33 ans n’a pas été récompensé le sélectionneur français.

En guise de lot de consolation, l’ancien buteur d’Arsenal a finalement été convoqué par Thierry Henry, avec qui il entretient des rapports plus chaleureux en rapport à leur histoire avec les Gunners, pour participer aux Jeux Olympiques avec les Bleus. Et alors que la délégation olympique tricolore se rassemblait ce dimanche à Clairefontaine, Lacazette n’a pas fait faux bond et était bel et bien présent dans le lieu de villégiature des footballeurs français. Capté par l’appareil photo des Bleus, le capitaine de l’OL est apparu tout sourire. De bon augure pour les JO de Paris…