Manchester City est prêt à réintégrer João Cancelo

João Cancelo et le FC Barcelone veulent prolonger leur aventure ensemble. Prêté cette saison par Manchester City, les Catalans souhaitent de nouveau se faire prêter le Portugais pour la saison prochaine. Cependant, le club anglais refuse, préférant un transfert définitif et réclamant 25 millions de livres sterling (près de 30 millions d’euros) pour son latéral. En difficulté financière, le Barça ne peut pas faire de folies sur le mercato et l’achat de João Cancelo semble compromis, d’autant plus que les Sky Blues ne sont pas déterminés à baisser son prix.

Selon The Sun, Manchester City est même prêt à réintégrer João Cancelo au groupe. Le joueur de 30 ans, encore sous contrat jusqu’en 2027 dans le nord de l’Angleterre, devra partir en tournée de pré-saison si rien n’évolue d’ici là. Pour rappel, le joueur n’a plus joué avec les Sky Blues depuis 18 mois après une dispute avec Pep Guardiola.