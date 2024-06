MU : Jim Ratcliffe va investir 50M€

Lundi, Manchester United va commencer les travaux de rénovation pour son centre d’entraînement à Carrington. Les Red Devils et Jim Ratcliffe en tête de liste devront payer environ 50 millions d’euros pour moderniser le centre, indique The Telegraph. Les travaux devraient être terminés d’ici un an maximum.

Le centre a été vivement critiqué il y a quelques semaines par Cristiano Ronaldo, l’ancien joueur de MU, pareil pour le propriétaire Jim Ratcliffe, qui s’était indigné de la qualité de Carrington il y a un peu plus d’un mois. «Nous voulons créer un environnement de classe mondiale pour que nos équipes gagnent», a expliqué Ratcliffe.