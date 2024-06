Real Madrid : un ancien joueur du PSG et de l’OM donne son avis sur l’arrivée de Kylian Mbappé

Il y a quelques semaines, Kylian Mbappé a annoncé son arrivée au Real Madrid. L’attaquant de 25 ans va rejoindre le club néo-champion d’Europe après l’Euro. Le capitaine de l’équipe de France se sait très attendu dans la capitale espagnole, surtout après les derniers résultats de la Casa Blanca. Alors que plusieurs observateurs estiment que Kylian Mbappé a plus besoin du Real Madrid que le Real n’a besoin de lui, Peter Luccin se montre plus nuancé. L’ancien joueur du PSG et de l’OM, qui a passé neuf ans en Espagne, estime que les deux ont besoin de l’autre.

«Je vais dire 60% oui, parce que Madrid a tout gagné et est toujours au sommet du monde. De plus, Mbappé avait besoin de faire ce saut et cela lui sera bénéfique pour se battre pour des titres collectifs qu’il n’a pas, comme la Ligue des champions, et des récompenses individuelles comme le Ballon d’Or. Cependant, dans 40 % des cas, Madrid a également besoin de l’arrivée d’un joueur de cette envergure pour compenser le départ de légendes comme Benzema et Kroos, qui sont déjà partis, et Modric, proche de la retraite», a commenté le coach de Dallas.