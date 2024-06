PSG : mauvaise nouvelle dans le dossier du remplaçant de Kylian Mbappé

Qui remplacera Kylian Mbappé au PSG l’an prochain ? L’attaquant tricolore, qui défendra les couleurs du Real Madrid dès la saison à venir, ne semble toujours pas avoir de candidat sérieux pour le remplacer. De nombreux noms sont sortis dans la presse, en France comme ailleurs en Europe, à l’image de Vinicius Junior ou de Victor Osimhen, mais rien de concret ni de chaud pour l’instant.

La suite après cette publicité

Parmi les pistes les plus plausibles, il y avait celle qui menait à un autre napolitain, Khvicha Kvaratskhelia. L’attaquant géorgien était un des favoris de la direction parisienne. « L’intérêt de l’Arabie Saoudite pour Kvaratskhelia n’est pas vrai. Il y a un intérêt et une offre du PSG pour le joueur, mais tout dépend de la décision de Naples et de son président », confiait même son agent à La Gazzetta dello Sport fin mai.

À lire

PSG : Xavi Simons a choisi où il veut jouer la saison prochaine

Naples a remporté le bras de fer

Mais dans ce dossier, Naples ne comptait pas lâcher prise. Si la porte semble ouverte pour Victor Osimhen, le Géorgien lui n’a pas de bon sortie, et comme révélé par nos soins le 1er juin dernier, Aurelio De Laurentiis avait l’intention de le prolonger. Comme l’indique Il Mattino, le sulfureux président napolitain est parvenu à ses fins.

La suite après cette publicité

Un accord de principe a ainsi été trouvé entre la vedette et le Napoli pour une prolongation de contrat. Il ne reste plus que quelques légers détails, comme des bonus, à régler, pour que l’accord soit total. Le média italien révèle que la signature de ce nouveau bail dont la durée n’est pas révélée se fera après cet Euro 2024. Bonne nouvelle pour Naples donc, moins pour Paris…