PSG : Xavi Simons a choisi où il veut jouer la saison prochaine

C’est un des gros dossiers que doit gérer le PSG cet été. Que faire avec Xavi Simons ? L’international néerlandais, présent à l’Euro avec sa sélection, est de retour à Paris après un prêt plus que concluant du côté du RB Leipzig. 8 buts et 11 passes décisives au compteur en 32 rencontres de Bundesliga, et de très belles sensations qui ont poussé des clubs comme le Bayern Munich à venir aux nouvelles.

Selon L’Equipe ce dimanche, il n’y a pas que les Bavarois qui espèrent l’attirer dans leurs rangs cet été, puisqu’Arsenal, Manchester United et Manchester City se sont aussi renseignés ces derniers temprs. Rien que ça. La possibilité de rempiler à Leipzig pour un nouveau prêt existe aussi, et c’est même la tendance du côté du joueur…

Une clause qui l’arrange dans son contrat

Effectivement, l’ancien pensionnaire de La Masia cherche de la stabilité et la certitude d’avoir du temps de jeu. Ce qu’il n’aurait pas forcément au PSG ni dans les clubs cités auparavant, mais qu’il est déjà garanti d’avoir du côté de Leizpig. Il veut d’ailleurs passer un nouveau cap avec l’équipe de Bundesliga, dont les dirigeants auraient promis des renforts pour être compétitif en Ligue des Champions.

Simons veut donc rester à Leipzig, et une clause dans son contrat indique que le PSG doit le céder, dans le cadre d’un prêt, au club avec lequel le milieu de terrain s’est mis d’accord. Les Parisiens n’auront donc pas leur mot à dire, et tout indique que le club de la fameuse boisson énergisante va cette fois tenter d’inclure une option d’achat dans le prêt…