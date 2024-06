Naples, PSG : le clan de Khvicha Kvaratskhelia lâche une bombe pour le mercato estival !

Nouveau rebondissement dans le dossier Khvicha Kvaratskhelia. Pisté par le Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois, l’ailier gauche de 23 ans, actuellement en Allemagne pour disputer l’Euro 2024 avec la Géorgie, sera-t-il le successeur de Kylian Mbappé sur le front de l’attaque parisienne ? Pour l’heure, difficile de le dire, tant la direction napolitaine semble déterminée à l’idée de prolonger son crack. Comme nous vous le révélions dernièrement, Aurelio De Laurentiis, président des Partenopei, n’a aucune intention de faire le moindre cadeau à la concurrence.

La suite après cette publicité

Dans cette optique, Il Mattino annonçait même qu’un accord de principe avait été trouvé entre la vedette géorgienne et le Napoli pour une prolongation de contrat. Oui mais voilà, si le dernier 10e de Serie A semblait disposer d’une longueur d’avance dans ce dossier, les dernières déclarations de Mamuka Jugeli, l’agent du natif de Tbilissi risque bel et bien de rebattre les cartes. «Nous voulons quitter Naples, mais maintenant, nous attendons tous l’Euro 2024. Avec Conte, Naples a de grands projets. Je suis sûr qu’ils se qualifieront à nouveau pour la Ligue des champions la saison prochaine et se battront pour le Scudetto. Mais cela ne veut pas dire que Kvaratskhelia veut rester là-bas, je ne le pense pas», a ainsi lancé l’intéressé à Sport Imedi.

À lire

Real Madrid : un ancien joueur du PSG et de l’OM donne son avis sur l’arrivée de Kylian Mbappé

Le clan de Kvaratskhelia met un énorme coup de pression au Napoli !

Et d’ajouter : «je n’ai pas parlé de cette question avec Khvicha, le plus important pour lui, c’est l’équipe nationale. Notre objectif est l’équipe qui joue la Ligue des champions. Le pire, c’est que s’il reste ici, Khvicha perdra 1 an à cause de ça… nous sommes inquiets». Un message clair qui ne présage donc rien de bon pour les hautes sphères napolitaines. En adéquation avec ces propos, le père du joueur, Badri Kvaratskhelia, a surenchéri : «je ne veux pas qu’il reste à Naples. L’année dernière trois entraîneurs se sont succédé (Rudi Garcia, Walter Mazzarri et Francesco Calzona, ndlr) et il est difficile de jouer dans une telle situation. Il a travaillé avec quatre entraîneurs différents en deux ans, cela me préoccupe beaucoup.» L’agent du joueur y est également allé de sa pique envers l’Arabie saoudite que son joueur ne rejoindrait même pas «pour un milliard d’euros. Il préférerait jouer pour Barcelone, le Bayern, le Real Madrid ou Manchester City.»

La suite après cette publicité

Une sortie médiatique qui devrait donc redonner espoir au PSG. Pour rappel, Luis Campos, s’était récemment rendu à Monaco pour discuter avec Jugeli. Au cours de cette entrevue, le conseiller sportif des champions de France en titre avait alors assuré au représentant du Géorgien (29 sélections, 15 buts) que le PSG était prêt à offrir 120 millions d’euros aux Partenopei pour racheter les trois dernières années de contrat de l’ailier gauche, auteur de 11 buts et 9 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues lors du dernier exercice. Reste désormais à savoir si le PSG parviendra à trouver les mots justes pour rafler la mise et ainsi boucler ce feuilleton de longue date…