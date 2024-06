Mercato PSG : ça se corse déjà pour une piste estivale…

Une nouvelle page se tourne au Paris Saint-Germain. Après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, les hautes sphères franciliennes vont désormais s’activer sur le mercato estival pour façonner l’effectif le plus compétitif possible. Dans cette optique, plusieurs noms sont d’ores et déjà évoqué dans la short-list de Luis Campos et ses équipes. De Khvicha Kvaratskhelia à Leny Yoro en passant par Maghnes Akliouche, Antonio Silva ou encore João Neves, les champions de France en titre ont bien l’intention de marquer les esprits lors de cette fenêtre estivale. Et ce n’est pas tout.

Dernièrement, le quotidien AS affirmait que le PSG était également très intéressé par le profil de Jeremie Frimpong, actuellement en Allemagne pour disputer l’Euro 2024 avec les Pays-Bas. Âgé de 23 ans, le natif d’Amsterdam a, en effet, été l’un des piliers du Bayer Leverkusen, inscrivant 14 buts et délivrant 12 passes décisives en 47 matches toutes compétitions confondues. Présent au club depuis janvier 2021, Frimpong se retrouve donc logiquement au coeur des convoitises.

Le PSG sait à quoi s’en tenir…

Pour le club de la capitale, s’offrir le joueur formé à Manchester City permettrait alors d’apporter une forte concurrence à un certain Achraf Hakimi et ainsi renforcer, un peu plus, le collectif dirigé par Luis Enrique. Oui mais voilà, à en croire les récentes informations de la presse européenne, le dossier s’annonce plus que jamais complexe. La première raison n’est autre que la concurrence présente. Ainsi, le Real Madrid, Arsenal, Manchester City, le Bayern Munich, le Barça et plus récemment Liverpool ont également manifesté un intérêt pour le piston droit d’1m72.

Autant de prétendants prêts à mettre des bâtons dans les roues au board parisien. Outre l’intense bataille qui s’annonce, les récentes déclarations de celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2028 n’amène pas non plus à l’optimisme. «Ce ne sont que des rumeurs… Je ne lis pas les rumeurs ! Les rumeurs ne sont que des rumeurs, n’importe qui peut dire n’importe quoi», a ainsi lancé le joueur néerlandais, aujourd’hui fixé sur ses ambitions en sélection. Avec Xabi Alonso sur le banc des champions d’Allemagne, le Batave pourrait bien se laisser tenter par une nouvelle saison en Bundesliga. Une chose est sûre, le PSG devra livrer une guerre sans merci pour s’offrir Jeremie Frimpong.