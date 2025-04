Barcelone : Gavi a chambré Asencio au coup de sifflet final

Parfois, le soulagement et la délivrance d’un résultat est exacerbé. Barcelone était proche du trophée, son deuxième de la saison après la Supercoupe d’Espagne, et Gavi n’a pas pu contenir son enthousiasme lorsque l’arbitre a sifflé la fin du match. Le milieu du Barça a couru vers Asencio et a célébré la victoire juste sous son nez, ce qui n’a pas plu au défenseur central du Real Madrid.

La situation aurait pu s’envenimer, mais Endrick, qui se trouvait à proximité, s’est interposé et a évité une altercation de plus dans une rencontre qui sentait la poudre de bout en bout. Finalement, les deux hommes en sont restés à des explications musclées, et Gavi a continué la célébration de la victoire de la Copa del Rey avec ses coéquipiers blaugranas, de l’autre côté du terrain.