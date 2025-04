OM - Brest : les compositions probables

Le stage à Rome va-t-il porter ses fruits ? Depuis plusieurs jours, l’effectif de l’OM, sous décision de ses dirigeants et de Roberto De Zerbi, s’est rendu dans la capitale italienne pour effectuer un stage et s’éloigner de la Commanderie pour éviter toute nouvelle crise qui pourrait avoir des conséquences tragiques à ce stade de la saison. En effet, poursuivi par une pléiade de poursuivants qui se languissent de leurs moindres faux pas, le club de la Canebière cherche à assurer leur place dans le podium, synonyme de Ligue des Champions, à l’issue de la saison.

Pour s’en rapprocher toujours plus, les Phocéens vont devoir s’imposer impérativement ce dimanche face à Brest. Dans un Vélodrome qui sera bouillant comme à son habitude, les coéquipiers d’Adrien Rabiot n’ont pas le choix face à des Bretons qui doivent également aller chercher un résultat pour continuer de croire en leurs infimes espoirs européens la saison prochaine. Dans cette optique, les Ty-Zefs se présenteront dans un onze compétitif pour créer l’exploit sur la Canebière. Balayés à l’aller, les hommes d’Eric Roy aimeraient forcément prendre leur revanche et jouer un sale coup aux Marseillais.

Pas de Bizot à Brest, du classique pour l’OM

Inconvénient de taille : le SB29 va se présenter à Marseille sans Marco Bizot, suspendu, comme Abdoulaye Ndiaye. Ainsi, Grégoire Coudert va garder les buts brestois ce dimanche soir à Marseille. Devant lui, la défense sera composée de Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Julien Le Cardinal et Massadio Haïdara. Le milieu de terrain brestois comptera deux représentants des Bouches-du-Rhône avec Mahdi Camara et Hugo Magnetti qui seront accompagnés par Pierre Lees-Melou dans l’entrejeu. Enfin, l’attaque brestoise sera animée par Mathias Pereira Lage, Abdallah Sima et Ludovic Ajorque.

En face, Roberto De Zerbi va aligner ce qui ressemble à son équipe-type en l’absence de Leonardo Balerdi. Geronimo Rulli, impressionnant cette saison, sera dans les cages. Amir Murillo, Ulisses Garcia et Geoffrey Kondogbia devraient être titularisés en défense centrale. Les deux pistons seront encore Luis Henrique et Quentin Merlin quand le double pivot choisi au milieu devrait être composé de Valentin Rongier et Pierre-Emile Hojbjerg. Finalement, l’attaque sera classique avec Amine Gouiri, Mason Greenwood et Adrien Rabiot. Coup d’envoi à 20h45 !

