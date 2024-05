OM : le Genoa a tranché pour l’avenir de Vitinha !

Recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille, Vitinha (24 ans) n’a jamais trouvé la bonne carburation dans la cité phocéenne. Coupable d’une maladresse certaine face au but, critiqué par une partie des supporters phocéens pour son rendement et globalement en perte de vitesse, l’attaquant portugais a finalement décidé de relancer sa carrière en terres italiennes. «Bonne chance Vitinha. L’attaquant portugais évoluera pour cette fin de saison du côté du Genoa, où il est prêté avec une option d’achat (estimée à 25 millions d’euros, ndlr)», précisait à ce titre le communiqué olympien lors du dernier jour du mercato de janvier.

Chez les Rossoblu, l’ancien buteur de Braga retrouvait alors progressivement ses sensations. Malgré des statistiques assez maigres (2 buts en 9 rencontres) et une blessure au début du mois d’avril, le natif de Cabeceiras de Basto n’hésitait pas à confier son bien-être sous les couleurs du 11e de Serie A. «J’ai senti que le Genoa pouvait être le bon choix pour me retrouver et c’est ce qui s’est passé. Je traverse la période la plus difficile de ma vie, mais j’y fais face aussi grâce à l’aide du club. Il reste encore neuf matchs, mais je veux rendre la pareille à Genoa. Au Genoa, j’ai trouvé le vrai Vitinha mais le choix ne dépend pas de moi. À la fin de la saison, les deux clubs se rencontreront et discuteront de mon avenir car le prêt sera jusqu’en juin», lançait l’avant-centre.

Le Genoa veut conserver Vitinha

Prêté jusqu’en juin prochain, Vitinha, buteur face à Bologne lors de la dernière journée du championnat, pourrait d’ailleurs poursuivre l’aventure avec le Grifone, où évolue également un autre ex-Marseillais, en la personne de Ruslan Malinovskyi. Selon les dernières informations de Sky Italia, le Genoa souhaiterait, en effet, prolonger le prêt de son attaquant pour une saison supplémentaire.

Il faudra, pour cela, s’entendre avec les dirigeants marseillais, eux aussi bien décidés à renouveler l’effectif olympien, globalement décevant lors de l’exercice 2023-2024. Les hautes sphères marseillaises seront-elles prêtes à accepter la proposition du Genoa en renégociant le contrat initial ou exigeront-elles le montant de l’option d’achat estimée à 25 millions d’euros dès la fin du mois de juin ? Difficile pour l’heure de le dire mais une chose est sûre, les pensionnaires du Luigi-Ferraris semblent, aujourd’hui, séduits par le rendement du droitier d’1m78 et comptent bien prolonger le plaisir. Affaire à suivre…