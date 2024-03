Benfica : l’invraisemblable coup de gueule d’Orkun Kokcu

Son arrivée ressemblait à la belle affaire. Après plusieurs saisons de haut niveau avec Feyenoord, Orkun Kokcu a rejoint Benfica l’été dernier contre un chèque de 25 millions d’euros malgré les sollicitations de plusieurs autres équipes dont Rennes. Ne rencontrant pas de grandes difficultés pour prendre ses marques, le milieu offensif turc (24 sélections) compile ainsi 3 buts et 10 passes décisives en 34 apparitions avec le club lisboète cette saison. Un bilan plus qu’honorable et un temps de jeu consistant qui laissent penser que tout va bien pour lui dans la capitale portugaise.

Pourtant, à en croire ses déclarations au journal néerlandais De Telegraaf, son aventure au SLB l’agace à cause de son entraîneur Roger Schmidt : «non, ce n’est pas ce à quoi je m’attendais. J’ai choisi le Benfica en pensant que c’était la meilleure option pour ma carrière et que je pourrais progresser dans tous les domaines. Ça ne s’est produit que partiellement. (…) Depuis le début, ils ne m’ont jamais fait me sentir important. Pas même l’entraîneur. Je ne suis pas du genre à me plaindre mais peut-être que j’ai été trop modeste jusqu’ici, concernant le rôle qu’on m’a confié. Il m’a dit que j’aurais un rôle similaire à celui que j’avais à Feyenoord, où je définissais les circuits de passe, où je pouvais toujours aller de l’avant. Il a dit que j’allais être un joueur important pour lui, le club aussi me l’a dit. (…) J’ai fait des grands matchs contre lui aux Pays-Bas, alors je pensais qu’il aurait su quoi faire de mes qualités.» Son avenir au Portugal semble compromis suite à une telle déclaration…