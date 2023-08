Rennes : Jérémy Doku s’est mis d’accord avec Manchester City

Manchester City s’active en coulisses pour la succession de Riyad Mahrez. Comme nous vous l’avions révélé il y a quelques jours, les champions d’Europe en titre en pincent pour Lucas Paqueta (une offre de plus de 80 M€ est dans les tuyaux), mais pas seulement.

La suite après cette publicité

Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité il y a quelques jours, trois autres pistes étaient étudiées : Bradley Barcola (OL), Michael Olise (Chelsea) et Jérémy Doku (Stade Rennais). Depuis, Olise est sur le point de rejoindre les Blues. Mais les Cityzens avancent dans le dossier Doku.

À lire

Elye Wahi veut aller à West Ham !

West Ham a fait une offre

De sources belges proche de l’entourage du joueur, nous pouvons vous affirmer qu’un accord contractuel d’une durée de 5 ans a été trouvé entre City et le Rennais. Une première offre devrait également bientôt arriver sur les bureaux du SRFC. D’ailleurs son frère et agent Jefferson Doku a été aperçu ces dernières heures à Paris. Pour rappel, les Rouge et Noir sont disposés à vendre l’international belge s’ils récupèrent au moins 50 M€.

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en 2025 et auteur de 12 buts et 10 passes décisives en 91 matches, Doku n’est toutefois pas encore promis aux Mancuniens. Selon nos informations, West Ham est également sur le coup et les Hammers ont même déjà formulé une offre à Rennes. Le montant n’a pas filtré, mais les heures de Doku en Bretagne sont plus que jamais comptées.