La FFF ne veut pas s'inquiéter pour les droits TV

Du ressort de la LFP, la vente des droits TV est un dossier épineux. L'appel à candidatures pour les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 lancé en octobre dernier n'a rien donné, tout comme les négociations de gré à gré, toujours infructueuses. La Ligue n'a donc toujours pas de diffuseurs pour la saison prochaine, qui commence dans deux mois, ce qui

inquiète beaucoup de présidents de clubs. Le président de la FFF, Philippe Diallo, lui, n'est pas particulièrement alarmé par cette situation.

« Le temps n’est pas à l’inquiétude, il est à la négociation. On savait qu’elle serait délicate. On a des exemples à l’étranger qui le montrent, comme en Italie. Attendons l’atterrissage et le montant obtenu. Mon rôle est de soutenir la LFP », a-t-il déclaré dans une interview à L’Équipe.