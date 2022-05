Le FC Barcelone veut finalement prolonger Memphis Depay

Memphis Depay (28 ans) est en train de retourner la situation à la seule force de son talent. Barré par les arrivées de Ferran Torres et de Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver, annoncé sur le départ et même comme possible monnaie d'échange dans le cadre d'un futur transfert l'été prochain, le Néerlandais s'est offert une belle revanche contre Majorque le week-end dernier.

Buteur pour la 11e fois de la saison en Liga, il est aussi récompensé par son état d'esprit. Xavi et la direction apprécient grandement sa mentalité de travailleur discret. D'après Sport, ils sont même convaincus qu'il faut désormais le prolonger, lui dont le contrat prend fin en juin 2023. En plus du dossier du numéro 9 qui n'avance pas, c'est aussi la crainte de le voir partir libre dans un an qu'un nouveau bail va lui être proposé.