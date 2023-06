Al Hilal veut Paulo Fonseca !

Le LOSC n’a pas fini de trembler pour Paulo Fonseca. Alors qu’Olivier Létang a été obligé de sortir les barbelés pour refroidir l’OM, c’est un nouveau club qui souhaite s’attacher les services de l’entraîneur portugais.

Selon nos informations, Al Hilal veut absolument Paulo Fonseca, et est prêt à tout pour y parvenir. Al-Hilal adore son style de jeu et voit en lui un entraîneur qui pourra leur apporter des titrres. Le club saoudien, qui approche beaucoup de joueurs (Bernardo Silva, Lukaku, Gündogan, etc), a déjà fait sa proposition à l’entraîneur âgé de 50 ans. Il souhaite désormais s’entendre avec le LOSC. Ce dossier est donc loin d’être fermé !

