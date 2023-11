Nantes : Jocelyn Gourvennec va remplacer Pierre Aristouy

Après un début de saison délicat, le FC Nantes semblait avoir enfin lancé sa saison. Remportant 4 rencontres sur 7 possibles en l’espace d’un mois, les Canaris avaient pris leurs distances avec la zone rouge pour flirter avec le top 5 tout en offrant du sursis à leur entraîneur, Pierre Aristouy. Mais depuis le 28 octobre et une lourde défaite face au RC Lens (4-0), le vent a tourné dans les travées de La Beaujoire.

La suite après cette publicité

En effet, les Jaune et Vert n’ont pas remporté la moindre confrontation -enchaînant trois revers consécutifs et un match nul le week-end dernier à domicile face au Havre - et ont dégringolé au classement. Conséquence, la direction nantaise a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Pierre Aristouy, qui avait débuté en mai dernier, à l’heure où le technicien français débarquait pour permettre à ses ouailles de se maintenir. Selon nos informations, Jocelyn Gourvennec, ex-coach du LOSC, est pressenti pour le remplacer sur le banc du FCN.