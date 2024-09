L’OL a failli vendre Ben Arfa à Saint-Etienne

Formé du côté de l’Olympique Lyonnais, Hatem Ben Arfa a connu par la suite différents clubs en France comme l’Olympique de Marseille, l’OGC Nice, le Paris Saint-Germain, le Stade Rennais, Bordeaux et Lille en 2022. Libre depuis cette expérience nordiste, le milieu offensif de 37 ans est toujours sans club et n’a pas officiellement pris sa retraite. S’il a connu des hauts assez rapidement dans sa carrière avec des débuts en équipe de France à 20 ans, le gaucher a connu aussi des moments plus compliqués. C’est en tout cas ce qu’a rappelé son ancien préparateur physique, Fabien Richard, dans un entretien pour RMC.

Ce dernier a expliqué que lorsqu’il était encore du côté de Lyon, il aurait pu partir à l’AS Saint-Étienne : «Hatem était dans le trou complet, l’OL voulait le vendre pour une poignée d’euros à l’ennemi juré, Saint-Étienne. C’était un très jeune joueur. Il s’est mis à bosser comme un fou et je peux vous dire qu’Hatem, quand il bossait, c’était une machine, vraiment un truc de fou. Comme tout joueur qui bosse, non pas grâce à moi, mais par ce qu’il met en place. Il explose : équipe de France, départ pour Marseille pour 12 millions d’euros. L’aventure était lancée.»