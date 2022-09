PSG (F) : ça bouge encore dans l'affaire Hamraoui

La suite après cette publicité

L'affaire Hamraoui n'a pas encore livré tous ses secrets, loin de là. Ce mardi, le Journal du Dimanche révèle qu'un cinquième suspect a été interpellé lundi, à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), par la police judiciaire de Versailles. Âgé d'une vingtaine d'années, l'individu, qui devrait être présenté à un juge d'instruction mercredi, est soupçonné par les autorités d'avoir participé à l'agression de Kheira Hamraoui avec l'aide de quatre autres personnes.

Les faits remontent au 4 novembre 2021. Les quatre complices en question ont tous été mis en examen. Tout comme Aminata Diallo, mise en examen et désormais sous contrôle judiciaire pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs". Selon les enquêteurs en charge de l'affaire, Diallo est à l'origine de l'agression subie par Hamraoui, sa coéquipière en équipe de France et au PSG, alors qu'elle nie toute implication dans cette sombre histoire.