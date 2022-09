Affaire Hamraoui : les révélations inquiétantes sur la double personnalité d'Aminata Diallo

L'affaire Hamraoui continue de surprendre. Et à chaque jour son lot de révélations et de polémiques. Mise en examen pour violences aggravées et association de malfaiteurs, Aminata Diallo a passé 5 jours dans la prison pour femmes de Versailles avant d'être libéré sous contrôle judiciaire. Elle n'a pas le droit de quitter le territoire, doit pointer au commissariat de son lieu de vie et ne doit avoir aucun contact avec Kheira Hamraoui le temps de l'enquête. Ces derniers jours, Le Parisien révélait notamment que des messages WhatsApp à travers deux téléphones montraient qu'Aminata Diallo exprimait «une profonde jalousie» et de l'injustice envers sa coéquipière.

La suite après cette publicité

Mais ce dimanche, ce sont des informations encore plus inquiétantes que le Journal Du Dimanche nous révèle. En effet, si Aminata Diallo est en liberté et toujours présumée innocente, les enquêteurs étudient toujours la piste d'une rivalité sportive qui semble se confirmer. Et ce sont les téléphones d'Aminata Diallo qui sont passés au peigne fin par la brigade de répression du banditisme de la PJ. Le JDD dévoile que les enquêteurs auraient découvert des traits de personnalité de la joueuse «pour le moins inquiétants» grâce à des écoutes téléphoniques et la sonorisation de son domicile ou sa voiture par exemple. «Elle a dit victime d'agression, on s'en bat les couilles, qu'est-ce qu'on s'en fout [….]. Est-ce qu'elle est morte ? Elle a rien eu, frère, elle n'est même pas restée un jour à l'hôpital. Ils l'ont loupée, cassez bien sa gueule, elle l'a mérité», aurait-t-elle d'abord déclaré à propos de Kheira Hamraoui. Mais ce n'est pas tout.

Une double personnalité inquiétante

Lors des écoutes téléphoniques, les enquêteurs de la BRB sont tombés sur de très troublantes conversations. Dans ces dernières, Aminata Diallo semble tout simplement se faire passer pour un homme en prenant une voix plus grave dans une discussion avec une femme. Dans ces échanges, la désormais ex-joueuse du PSG est décrite comme faisant des «crises de jalousie, souvent violentes». Son interlocutrice, lors de ces appels, croit s'adresser à un certain «Bilel». Des découvertes très étranges qui font penser aux enquêteurs qu'Aminata Diallo souffre «de toute évidence d'un dédoublement de personnalité» selon le JDD.

Pour ne rien arranger, d'autres découvertes vont dans ce sens. Et notamment le fait qu'elle utilise un pseudonyme «Victor Newman» sur une messagerie cryptée dans un deuxième téléphone chez elle. Un nouvel épisode invraisemblable et improbable donc dans cette affaire Hamraoui. Selon les indiscrétions de l'hebdomadaire français, ces éléments amènent la juge d'instruction à ordonner une expertise psychologique d'Aminata Diallo. Cette histoire n'a pas fini de surprendre...