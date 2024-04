Ligue des Champions (F) : l’OL prend le meilleur sur le PSG et se qualifie pour sa 11e finale

Dans un Parc des Princes avec près de 28 000 spectateurs, les Parisiennes devaient absolument l’emporter face à l’OL après s’être sabordées la semaine dernière lors du match aller à Lyon. Les joueuses de Jocelyn Prêcheur se sont rapidement compliquées la tâche. Sur un corner joué à deux, Selma Bacha a été trouvée à l’entrée de la surface et a trompé la gardienne du PSG avec un tir magistral au ras du poteau (3e). Les Parisiennes, sans une grande Marie-Antoinette Katoto, ont riposté par l’intermédiaire de la Malawite Tabitha Chawinga et sa frappe croisée imparable (41e), redonnant espoir aux Parisiennes pour une qualification à la mi-temps. Constamment sollicitée, la gardienne du PSG, Constante Picot, a su maintenir les siennes dans le match grâce à de nombreux arrêts décisifs. Face à Daelle Melchie Dumornay en début de seconde période, la gardienne parisienne a repoussé la tentative lyonnaise.

La suite après cette publicité

Quelques minutes plus tard, Constance Picaud a dû réaliser une double parade pour préserver le score nul et les espoirs de qualification. Cependant, l’expérience et la maturité des Lyonnaises ont finalement fait la différence. Gérant parfaitement la seconde mi-temps, Daelle Melchie Dumornay a fait céder la gardienne parisienne après une magnifique action collective (81e). Les Parisiennes n’ont tout simplement pas été assez incisives pour empêcher l’OL de se qualifier pour une onzième finale de Ligue des Champions dans son histoire. Les Lyonnaises affronteront les tenantes du titre pour une revanche de la finale de 2022. Les Barcelonaises ont renversé plus tôt dans la journée Chelsea 2-0 à Stamford Bridge. Le FC Barcelone, considéré comme la meilleure équipe du monde actuellement, vise un troisième sacre européen, tandis que les Lyonnaises visent une neuvième étoile.