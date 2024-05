LdC : un ancien Ballon d’Or voit Dortmund battre le Real Madrid en finale

Comme face au PSG, c’est dans la peau d’un outsider que le Borussia Dortmund débarquera à Wembley, le 1er juin, pour défier le Real Madrid en finale de Ligue des Champions. Un costume dans lequel les Allemands ont toujours déjoué les pronostics depuis le début de saison. Alors ils comptent bien rééditer l’exploit pour une dernière fois, mais c’est une montagne qui se dressent devant eux, avec un club vainqueur lors de ses 8 dernières finales de C1. Si de nombreux observateurs ne donneront pas cher de la peau de Dortmund, le Ballon d’Or 1999, Rivaldo, voit en tout cas le club de la Ruhr créer l’exploit.

« Je dis depuis longtemps que la finale sera un Real Madrid – Borrusia Dortmund, confie l’ancien Barcelonais dans un entretien accordé à AS. Et j’ai dit que le champion serait le Borussia. Je pense que Madrid est sans aucun doute le favori, mais le Borussia arrive fort pour le titre et a déjà montré qu’il savait jouer cette compétition, qu’il savait jouer des matchs difficiles. On l’a vu lors des deux matchs qu’ils ont disputés contre le PSG, remportant le match aller et le match retour en demi-finales. Oui, Madrid est le favori, mais je pense que Dortmund sera champion.