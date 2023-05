Aston Villa : la sensation Alex Moreno impressionne l’Angleterre et l’Espagne

L’hiver dernier, Aston Villa enrôlait Alex Moreno, déboursant 15 millions d’euros (13,5 M€ fixes + 1,5 M€ en bonus). Un transfert passé assez inaperçu pour le grand public, mais qui s’avère être clairement un des gros coups du mois de janvier. Il faut dire que l’adaptation de l’Espagnol de 29 ans au club de Birmingham a été très rapide, devenant rapidement titulaire sous les ordres d’Unai Emery et s’emparant du flanc gauche jusqu’ici occupé par Lucas Digne. Le Français, impuissant face aux prestations réussies de l’Espagnol, doit désormais se contenter d’un rôle secondaire.

Un niveau de performance qui étonne et ravit les suiveurs anglais, mais qui ne surprendra pas forcément les amateurs du championnat espagnol. Brièvement passé par La Masia du FC Barcelone, où il n’est resté qu’un an entre 2011 et 2012, le latéral gauche s’est fait remarquer avec le Rayo Vallecano. Dès cette saison 2016/2017, sa première en tant que titulaire avec le club madrilène, ses qualités offensives ont tapé dans l’oeil de tout le monde. Après la relégation du Rayo en mai 2019, il a franchi un nouveau palier en signant au Betis, où il a également réussi à se faire une place assez rapidement, dans une équipe collant parfaitement à sa façon de jouer. Finalement, Moreno ne fait que confirmer tout ce qu’il avait montré en Espagne en Premier League, et est un des artisans de cette superbe série d’Aston Villa, qui avait obtenu 8 victoires et 2 nuls en 10 journées avant de chuter à Manchester United ce week-end… Même si les Anglais n’ont pas encore pu voir sa facette de finisseur, comme le témoignent ses 5 buts en Liga l’an dernier.

Un latéral très offensif

Ces dernières années, il était tout simplement considéré comme l’un des meilleurs à son poste en Liga. Redoutable dans les derniers mètres, avec des qualités physiques supérieures à la moyenne et une certaine facilité à réussir son dernier geste, il a été un des rouages essentiels du Betis de Pellegrini, aux côtés de joueurs comme Sergio Canales, Nabil Fekir ou Guido Rodriguez. Son départ en Angleterre - en milieu de saison - avait d’ailleurs passablement agacé les supporters du Betis. De leur côté, les dirigeants de l’écurie sévillane avaient expliqué que le club avait besoin de faire rentrer des liquidités en cette période un peu compliquée sur le plan financier. Une vente nécessaire pour celui que certains voient déjà en sélection nationale, malgré ses 29 ans, âge généralement peu habituel pour faire ses premiers pas avec son pays.

Selon nos informations, il est fort probable qu’il soit dans les prochaines listes du sélectionneur Luis de la Fuente. Déjà préselectionné par le passé à plusieurs reprises, il pourrait enfin avoir l’honneur de représenter son pays lors de la journée internationale de juin. Lors du Mondial 2022, certains avaient d’ailleurs reproché à Luis Enrique de ne pas l’avoir appelé, notamment après le forfait de José Luis Gayá. Le joueur de Valence et Alex Baldé, qui avait remplacé le premier cité, sont d’ailleurs ses deux principaux concurrents pour la sélection. Ses prestations en Angleterre - 3 passes décisives en 15 matchs de Premier League notamment - risquent aussi de lui ouvrir de belles portes cet été, puisque selon nos informations, Manchester City et Chelsea sont intéressés. Le latéral avait d’ailleurs connu Guardiola, alors coach de l’équipe première, pendant son court séjour à Barcelone. D’ici là, Moreno et Aston Villa ont encore l’opportunité de sceller une qualification pour la prochaine Europa League.