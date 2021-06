Mercato : l'OM en pince pour la révélation Giacomo Raspadori

La suite après cette publicité

Après une saison 2020-2021 terminée à la cinquième place de Ligue 1, l'Olympique de Marseille va vivre un mercato estival très mouvementé, avec des mouvements dans tous les sens et une restructuration de l'effectif de Jorge Sampaoli. Plusieurs noms sont déjà sortis comme Gerson, Thiago Almada, Mattéo Guendouzi, Jonathan Gradit, Anthony Caci, William Saliba ou encore Christian Joel. Mais dans le sens des départs, le cas Arkadiusz Milik n'est toujours pas réglé.

Avec toujours une cote élevée en Italie, notamment du côté de la Juventus, l'attaquant polonais pourrait déjà refaire ses valises cet été quelques mois après son arrivée. Un chèque de 20 millions d'euros pourrait faire craquer la direction olympienne. Des dirigeants qui travaillent, eux, déjà en coulisses en cas de mauvaise surprise dans ce dossier. Car il faudra remplacer le joueur de 27 ans, et Pablo Longoria a déjà une piste.

Deux cadors de Bundesliga aussi sur le coup

D'après les informations de La Gazzetta dello Sport ce jeudi, le président de l'OM aime beaucoup le jeune Giacomo Raspadori (21 ans) qui évolue à Sassuolo, en Serie A. Le média italien explique même que le boss phocéen a déjà proposé 10M€ cet hiver à Giovanni Carnevali, le président des Neroverdi. Une offre refusée à l'époque mais le quotidien au papier rose affirme que l'intérêt est toujours présent. Malheureusement, il reste encore du chemin à parcourir pour recruter l'Italien qui a été convoqué pour l'Euro 2020 par Roberto Mancini.

Car Giacomo Raspadori, qui a disputé 28 matches cette saison avec Sassuolo pour 6 buts et 3 caviars, a aussi tapé dans l'œil d'écuries allemands telles que le RB Leipzig et l'Eintracht Francfort. Outre la concurrence, il risque aussi d'y avoir le problème du prix. La Gazzetta dello Sport ne le dévoile pas mais si le principal concerné brille à l'Euro, le prix demandé va flamber, alors que celui-ci serait actuellement entre 15M€ et 20M€. Si l'OM veut Raspadori cet été, il faudra donc être convaincant et sortir le chéquier.