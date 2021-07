Euro 2020 : la grosse facture de la FFF après l'élimination

Dans un article publié par le Journal du Dimanche ce matin, on apprend que la Fédération Française de Football aurait dû payer pas moins de 170.000 euros à l'hôtel non utilisé par l'Équipe de France en Hongrie, lui qui était prévu d'être le refuge des Bleus en cas de qualification pour les quarts de finale de l'Euro 2020. Une dépense supplémentaire qui ne vient pas arranger les comptes de la fédération, qui présente un budget prévisionnel déficitaire, -5,7 millions d'euros, pour la première fois depuis plus de vingt ans.

Dans des propos récoltés par l'hebdomadaire, la directrice générale de la FFF Florence Hardouin a expliqué tenter de réduire les coûts de cette annulation : «Cette décision s'imposait malheureusement à nous. Elle a dû être prise dans l'urgence, mais les services de la FFF mènent des négociations avec l'hôtel, depuis, pour minorer le montant de la facture finale».