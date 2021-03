OM : Frank McCourt règle l'avenir de Jacques-Henri Eyraud

La suite après cette publicité

C'était l'événement du lundi sur la Canebière. Le propriétaire de l'Olympique de Marseille, l'Américain Frank McCourt, était enfin de retour en ville. Attendu depuis de longs mois, pénalisé par la situation sanitaire, il a enfin pu se signaler auprès des différents acteurs, du maire aux groupes de supporters en passant par la presse locale. C'est en effet à La Provence qu'il a décidé d'accorder une interview pour évoquer les récents changements effectués au sein de l'organigramme, avec l'exfiltration de Jacques-Henri Eyraud du poste de président à membre du conseil de surveillance et la nomination de Pablo Longoria à sa place.

Bien encadré par l'agence de communication Image 7, McCourt n'a pas rajouté d'huile sur le feu concernant son ancien bras droit, haï par les Marseillais. « Il était temps de changer. Nous pensons au football en premier et nous sommes heureux d'annoncer que Pablo est président aujourd'hui. Il a prouvé qu'il avait la capacité d'être un leader. Je suis très enthousiaste de lui confier ces responsabilités », a-t-il déclaré d'entrée. Clairement, l'Américain ne voulait pas s'étendre sur le cas JHE, dont il n'a cité le nom qu'à une reprise, après une énième relance, pour assurer que l'ex-président n'aurait aucun pouvoir via le conseil de surveillance.

« Jacques-Henri sera comme n'importe quel autre membre du conseil de surveillance. Je ne pense pas que vous ayez beaucoup entendu parler du conseil de surveillance depuis que je suis arrivé, en octobre 2016. Ils ont certaines responsabilités, mais aucune dans le management opérationnel du club. Le conseil de surveillance n'a aucun pouvoir légal sur le management du club », a tenu à préciser McCourt. Voilà tout pour Jacques-Henri Eyraud, qui n'aura pas droit à plus de considération.

Pablo Longoria a toutes les clés

Frank McCourt n'a pas voulu commenter le passé, préférant se tourner vers l'avenir. Il s'est dit convaincu par les qualités de Pablo Longoria, qu'il a pu voir à l'œuvre durant les dernières semaines, et assure lui laisser la main pour les décisions structurelles, comme le fait de nommer ou non un nouveau directeur sportif, ou de se séparer ou non d'Hugues Ouvrard, autre membre de la direction honni des supporters. Une chose est certaine, il ne souhaite pas vendre le club, comme il l'a de nouveau répété.

Quant à l'avenir sportif, il laisse encore à Pablo Longoria les clés du camion, notamment pour le prochain mercato. « Je pense que c'est à Pablo de me présenter un budget. Ce qui est sûr, c'est que vous me verrez plus souvent », a prévenu McCourt, qui a, malgré son refus d'évoquer le récent passé sombre, bien entendu les réclamations des supporters. Vous l'aurez compris, c'est désormais à Pablo Longoria de jouer.