PL : Liverpool poursuit son incroyable début de saison contre Aston Villa

Depuis cette sortie de route face à Nottingham Forest, le 14 septembre (1-0), Liverpool n’a plus perdu le moindre match. Et on se demande qui parviendra à enrayer cette série insolente des Reds. Quatre jours après avoir réduit en miettes Leverkusen (4-0), les hommes d’Arne Slot ont remis sur le métier face à Aston Villa ce samedi (2-0).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Liverpool 28 11 +15 9 1 1 21 6 8 Aston Villa 18 11 0 5 3 3 17 17

Darwin Núñez avait ouvert le score sur un contre éclair mené par Mohamed Salah en première mi-temps (20e, 1-0), alors que l’Égyptien a parachevé le succès des siens après une course de 50 mètres, pour inscrire son 10e but de la saison (84e, 2-0). Seule ombre au tableau : la sortie sur blessure de Trent Alexander-Arnold, à 18 jours d’un choc face au Real Madrid en C1. Au classement, Liverpool reste plus que jamais leader, avec 5 points sur son dauphin Manchester City. Aston Villa est 8e.