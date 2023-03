Argentine : le message émouvant de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Cette nuit, les Argentins ont fêté leurs champions du monde à l’occasion du premier match de l’Albiceleste à la maison face au Panama. Une rencontre que les hommes de Lionel Scaloni ont remportée 2-0, notamment grâce au 800e but de la carrière de Lionel Messi. La Pulga était d’ailleurs très émue après cet accueil incroyable du peuple argentin.

« J’ai souvent imaginé ce que ça pouvait être de revenir dans mon pays en tant que champion du monde, mais maintenant je n’ai plus de mots pour expliquer ce que je ressens, combien je suis reconnaissant envers tous les gens pour leur amour… Ce sont des jours très très spéciaux et je ne peux que vous dire que j’ai un immense bonheur de voir tout le peuple argentin profiter et célébrer ce qui a été un autre succès de tous. MERCI !!! », a-t-il posté sur son compte Instagram.

