Mesut Özil lance sa cryptomonnaie

De retour sur les terrains avec Fenerbahce (3 buts et 1 passe décisive en 9 matches TCC) après une saison dernière compliquée à Arsenal, le milieu offensif allemand Mesut Özil semble renaître dans le championnat turc. Et à côté de sa carrière de footballeur, l'ex-international de la Mannschaft (92 sélections, 23 buts) souhaiterait lancer sa propre cryptomonnaie avec sa marque de vêtements M10, à en croire le Sun.

Il continue aujourd'hui à développer sa marque dans le monde entier et a laissé entendre samedi dernier sur Twitter que des «choses passionnantes vont bientôt arriver», ce qui pourrait avoir un lien avec ce nouveau projet. Dans le même principe du bitcoin, ses fans pourront non seulement échanger cette monnaie, mais aussi bénéficier de réductions et d'avoir la possibilité de le rencontre selon le tabloïd. Il suit les traces d'autres joueurs, comme Keisuke Honda et James Rodriguez, en se lançant dans la crypto-monnaie.