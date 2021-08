Fenerbahçe : la fin du cauchemar pour Mesut Özil

La suite après cette publicité

Milieu offensif élégant vainqueur de la Coupe du monde 2014, Mesut Özil (32 ans) est désormais bien loin de ces sphères qu'il a côtoyées au Real Madrid et lors de ses débuts avec Arsenal. Très bon pendant quelques saisons avec les Gunners, il avait vu son statut changer entre 2017 et 2020 avec une diminution drastique de son temps de jeu. Pas épargné par les blessures lors de son passage au sein du club londonien (64 matches manqués et 333 jours d'indisponibilités), Mesut Özil n'était pas vraiment dans les plans d'Unai Emery et de Mikel Arteta. Ce dernier lui indiquant la porte de sortie. Lors du dernier mercato hivernal, il a donc quitté les Gunners pour rejoindre le club turc de Fenerbahçe. Une aventure qui a cependant mal débuté pour lui avec quelques pépins physiques.

Cependant, il sort d'une solide préparation et c'est donc avec le couteau entre les dents qu'il se présentait hier au moment d'affronter le club d'Adana Demirspor. D'ailleurs, il y a quelques jours, il faisait preuve d'une grande détermination dans un entretien accordé à L'Équipe : «Fener, c'est mon amour de jeunesse. C'était un vrai rêve pour moi de porter un jour ce maillot. Cela fait maintenant sept mois que j'ai signé, et je mesure chaque jour un peu plus ce que cela signifie de jouer pour ce club. Évidemment, ça génère une grosse pression. Mais je vois ça comme une motivation. Quand on te donne autant d'attention et d'amour, un amour exclusif, tu te dois d'offrir le meilleur en retour. Recevoir tout ça, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un footballeur.»

Premier but depuis 18 mois

Après avoir beaucoup reçu, Mesut Özil a donc décidé de donner lors du premier match de championnat turc. Contre Adana Demirspor, l'équipe turque qui a surpris sur le mercato en attirant Younés Belhanda, Mario Balotelli ou encore Benjamin Stambouli, le milieu offensif a inscrit le seul but de la rencontre. Bien servi par İrfan Can Kahveci, celui qui portait le brassard de capitaine a permis à Fenerbahçe de s'imposer 1-0 et a enfin marqué sous ses nouvelles couleurs. Son premier but depuis le 16 février 2020 et un match de Premier League remporté avec Arsenal contre Newcastle (4-0). Auteur de 81 minutes de jeu avant de laisser sa place à José Ernesto Sosa, l'Allemand a montré un visage conquérant.

First göal öf the 2021-22 seasön! 💛💙 pic.twitter.com/dKMb52NiKv — Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) August 15, 2021

Dans de bonnes dispositions, Mesut Özil aura beaucoup à faire cette saison. Annoncé comme le leader d'une équipe ambitieuse où Irfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas et Mbwana Samatta l'accompagnent dans le secteur offensif, le natif de Gelsenkirchen devra désormais se montrer régulier dans une équipe qui recherche un titre de champion depuis la saison 2013/2014. Troisième à deux points du champion Besiktas l'an dernier, Fenerbahçe voudra chercher le Graal cette fois-ci et compte bien s'appuyer sur sa star. Au fond du trou il y a encore quelques mois, Mesut Özil est en train de se refaire doucement une santé en Turquie. Prochaine étape ce jeudi avec un barrage de Ligue Europa contre le HJK Helsinki.