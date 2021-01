Arsenal confirme le départ de Mesut Özil à Fenerbahçe

La suite après cette publicité

L'opération était bouclée, mais désormais elle est officiellement finalisée. Le milieu offensif allemand Mesut Özil quitte Arsenal, club qu'il avait rallié en 2013 pour la formation turque de Fenerbahçe. Un club dont il défendra les couleurs désormais.

«Je tiens à remercier le club pour ce voyage incroyable au cours des sept dernières années et demie. Le soutien que j'ai ressenti de la part de l'équipe et des fans pendant mon séjour ici a été vraiment incroyable et je serai toujours reconnaissant. Ensemble, nous avons remporté des trophées pour la première fois depuis des années et créé des souvenirs qui dureront toute une vie» a annoncé le joueur dans un communiqué publié sur le site d'Arsenal.