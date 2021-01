Mesut Özil débarque à Fenerbahçe

La suite après cette publicité

Il y a des histoires d'amour qui se finissent bien, et d'autres mal. Pour Mesut Özil et Arsenal, ça semble plus être la deuxième option. Arrivé en 2013 en provenance du Real Madrid pour environ 50 millions d'euros, le milieu de terrain allemand s'était rapidement imposé chez les Gunners. Mais cette saison, sous les ordres de Mikel Arteta, le joueur de 32 ans n'a pas joué une seule seconde, lui qui n'a pas été inscrit sur les listes de Premier League ou même de Ligue Europa.

Un choix sportif important, mais qui a rapidement impacté les finances du club londonien, Mesut Özil étant le joueur le mieux payé de l'effectif avec un salaire d'environ 400 000€ par semaine (soit environ 21M€ par an). Et avec un contrat qui devait se terminer en juin, l'ancien international allemand (92 sélections) allait toucher 7M€ jusqu'à cet été, sans jouer ! Finalement, Arsenal a trouvé un accord avec son joueur pour une résiliation de contrat. Et le principal concerné n'a pas mis bien longtemps à trouver un autre challenge.

Un salaire divisé par quatre

Alors qu'il était annoncé en Turquie, Mesut Özil avait enflammé beaucoup de supporters avec cette déclaration sur Twitter : « j'ai grandi en Allemagne en tant que fan de Fenerbahçe. Tout Allemand-Turc soutient une équipe turque lorsqu'il grandit en Allemagne. Fenerbahçe, c’est comme le Real Madrid en Espagne, c'est le plus grand club du pays. (…) Si j'allais en Turquie, je ne pourrais aller qu'à Fenerbahçe. » Un petit appel du pied de la part de l'ancien Madrilène, qui n'est pas passé inaperçu.

Après plusieurs jours de négociations, Fenerbahçe est en effet tombé d'accord avec Mesut Özil et a annoncé son arrivée il y a quelques minutes ce lundi matin. Et pour rejoindre le club stambouliote, le natif de Gelsenkirchen a dû revoir son salaire à la baisse, lui qui touchera 5M€ par ans en Turquie. Mais l'essentiel est sûrement ailleurs : Mesut Özil va pouvoir rejouer au football, lui qui n'a plus disputé un match depuis le 7 juin 2020.