Mesut Özil va résilier son contrat avec Arsenal

L'histoire entre Arsenal et Mesut Özil est en passe de se terminer. Après 7 ans et demi de relation, le génial milieu offensif allemand va quitter le club de Londres. Il l'avait rejoint à l'été 2013 en provenance du Real Madrid, en échange d'une somme folle de 50 M€. C'est la fin d'un long feuilleton qui semble convenir à tout le monde : au joueur, aux Gunners et au prochain club de Mesut Özil, probablement Fenerbahçe.

Depuis quelques jours, l'agent du gaucher et la direction d'Arsenal négocient pour une résiliation des six derniers mois de contrat du joueur. Une période durant laquelle, il aurait dû toucher plus de 7 M€ de salaire, une somme très lourde pour les finances anglaises, déjà impactées par la crise économique. D'après les informations de The Athlectic, un accord de principe vient d'être trouvé. L'officialisation est attendue dans les prochaines heures.

Arsenal va faire une économie sur le salaire d'Özil

Özil, membre le mieux payé de l'histoire d'Arsenal (400 000 € par semaine) où il avait prolongé son contrat en 2018, n'entrait plus du tout dans les plans de Mikel Arteta, qui lui a pourtant fait confiance au début. Ça n'a pas duré. Rapidement, le technicien n'a plus jamais fait appel à l'international allemand (92 sélections, 23 buts). On ne l'a donc plus vu sur un terrain depuis le 7 mars 2020... Une éternité pour un élément de son calibre.

On devrait rapidement le revoir car s'il a résilié son contrat, c'est aussi parce qu'il est tombé d'accord avec Fenerbahçe sur les termes d'une collaboration. Il devrait signer un bail de 3 ans et demi, une longue durée pour un joueur de 32 ans, et toucher 5 M€ par an, en plus d'une prime de 2,5 M€ à la signature. Il est même attendu dès ce week-end dans la capitale stambouliote.