Arsenal : Mesut Özil s'est mis d'accord avec le Fenerbahçe !

La suite après cette publicité

Cette fois-ci, cela semble la bonne. Arsenal va bel et bien mettre fin au fiasco Mesut Özil une bonne fois pour toutes en l'envoyant au Fenerbahçe. Le milieu international allemand, qui avait débarqué durant l'été 2013 du Real Madrid, n'a jamais su s'imposer au sein du club londonien où il devait être le leader technique de l'équipe. Après une saison fantomatique 2019-20 (18 matches - 1 but - 2 passes décisives), le natif de Gelsenkirchen avait tout simplement été écarté par Mikel Arteta et même exclu du groupe.

Une situation qui fait tache dans un contexte économique compliqué notamment à la vue des émoluments du joueur qui est le mieux payé de l'histoire des Gunners avec un salaire annuel de plus de 20 M€. Une situation contractuelle qui a fait fuir plus d'un courtisan. Mais à six mois de la fin de son contrat avec Arsenal, une solution a donc visiblement été trouvée. La presse turque s'emballe ce mercredi matin et annonce les détails de l'arrivée quasi bouclée selon elle de l'international allemand aux 92 sélections. Özil et le Fenerbahçe ont trouvé un accord contractuel et doivent encore s'accorder sur quelques détails matériels.

Arsenal va continuer à payer Mesut Özil après son départ !

Arsenal va laisser partir son joueur gratuitement et va même payer les 6 derniers mois de son salaire (soit plus de 10 M€) alors même qu'il ne sera plus là. Du côté du club stambouliote, actuel 5e du classement de Superlig, on a mis les petits plats dans les grands avec certes un salaire bien moins important que celui glané par Özil à Arsenal mais tout de même colossal pour la Turquie. Sabah annonce que le joueur va toucher une prime de 2,5 M€ à la signature et touchera un salaire de 5 M€ par an.

#SONDAKİKA



Mesut Özil Fenerbahçe yolunda!



3.5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varıldı...https://t.co/2AWJiC8ZjY — Sabah Spor (@sabahspor1) January 6, 2021

Un choix finalement logique pour Mesut Özil, qui a fait construire une somptueuse villa à Istanbul, avec gymnase et court de tennis, et qui rêvait de s'engager depuis longtemps avec le club turc. La juteuse proposition du club de MLS de DC United n'aura donc pas suffi à convaincre Özil de rallier les États-Unis. Nul doute que les supporters du Fener risquent de réserver un accueil bouillant à la star allemande qui n'a plus joué un match officiel depuis le 7 mars dernier...