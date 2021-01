Arsenal et Mesut Özil négocient une rupture de contrat

Arrivé sur les bords de la Tamise en 2013, Mesut Özil est en train de vivre sa dernière saison sous le maillot des Gunners. Enfin, la tunique londonienne, le champion du monde allemand de 2014 ne la porte plus du tout depuis le début du présent exercice. Non inscrit sur les listes de Premier League et d’Europa League, le milieu de terrain semble payer ses prises de position, notamment politiques.

La suite après cette publicité

Mis au placard, l’Allemand (92 sélections, 23 buts) est rapidement devenu un problème pour ses dirigeants. La raison est simple : Arsenal continue de payer un salaire hebdomadaire de 387 000€ (soit environ 20 M€ par an) à un joueur qui ne joue plus du tout. Niveau rentabilité, on a connu mieux. Dès lors, les Gunners tentent de se séparer de l’ancien Merengue.

Özil prêt à renoncer à une partie des 7 M€ qu'il lui reste à toucher

Et dernièrement, à l’occasion d’un jeu de questions-réponses organisé sur ses réseaux sociaux, Özil a fait savoir qu’il aimerait bien évoluer en MLS ou du côté de Fenerbahçe. « J'ai grandi en Allemagne en tant que fan de Fenerbahçe. Tout Allemand-Turc soutient une équipe turque lorsqu'il grandit en Allemagne. Fenerbahce, c’est comme le Real Madrid en Espagne, c'est le plus grand club du pays. (…) Si j'allais en Turquie, je ne pourrais aller qu'à Fenerbahçe. »

Depuis, les rumeurs d’une arrivée d’Özil sur les rives du Bosphore s’intensifient. À tel point que The Athletic annonce que le joueur et son club négocieraient actuellement une rupture de contrat ! Alors qu’il lui reste encore cinq mois de salaire à toucher, Özil serait disposé à faire des sacrifices financiers pour pouvoir partir librement dès cet hiver. Les deux parties trouveront-elles enfin un accord ? Dans le cas contraire, l’Allemand continuera à s’entraîner tranquillement, sans jouer de match, tout en touchant les 7 M€ qu’il est censé percevoir jusqu’au 30 juin.