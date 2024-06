Espagne : Lamine Yamal dans la pré-liste pour les JO

L’Espagne entame son Euro 2024 ce dimanche avec un premier gros morceau, la Croatie de Luka Modric, demi-finaliste du dernier Mondial. L’occasion pour Lamine Yamal de disputer sa première grande compétition internationale à 16 ans seulement. Le FC Barcelone a négocié avec la fédération d’envoyer le jeu ailier à l’Euro pendant que Pau Cubarsi sera aux Jeux Olympiques, évitant ainsi que ses deux joueurs ne disputent les deux compétitions. Le cas Pedri est encore dans toutes les têtes.

La suite après cette publicité

Pourtant, petite surprise ce matin dans les bureaux du club catalan. La fédération a envoyé une pré-liste de joueurs pour la sélection olympique dans laquelle figure le nom de Yamal. D’après AS, il y est inscrit en compagnie de trois autres participants à l’Euro : Fermín Lopez, Nico Williams et Alex Baena. Santi Denia a également retenu Abel Ruiz, Sergio Gómez, Oihan Sancet et Rodrigo Riquelme. Que le Barça se rassure. Lamine Yamal ne devrait pas être retenu pour les Jeux Olympiques de Paris, dont la liste définitive sera annoncée le 26 juin.