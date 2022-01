Zé Roberto compare Endrick à Adriano

Le Brésil a l'habitude de sortir régulièrement de nouveaux cracks offensifs toujours plus dribbleurs ou spectaculaires les uns que les autres. Après les récents succès de Vinicius Jr, Rodrygo ou encore Antony, c'est au tour d'un jeune de 15 ans évoluant à Palmeiras de faire parler de lui. Endrick, la nouvelle attraction du football brésilien attire déjà les plus grands clubs européens. Peu de gens ont déjà eu l'occasion d'assister à ses matchs, c'est pour quoi Zé Roberto, dans des propos retranscris sur le média Goal, est revenu sur le style de jeu du jeune prodige.

Selon lui Endrick possède des qualités plus proches de celles d'Adriano que de celles de Vinicius : «s’il ressemble à Vinicius ? Je pense qu'ils ont un style différent. Vinicius est plus un ailier et Endrick est plus un avant-centre. Il a une bonne frappe et marque beaucoup. Il ne ressemble pas à Vinicius. Endrick ressemble plus à Adriano, car il a un pied gauche puissant», a expliqué l'ancien joueur du Bayern Munich. Il continue en donnant son avis sur l'avenir de la pépite auriverde : «je pense qu'il jouera bientôt en Europe, c'est un joueur rare, une grande promesse. Au Brésil, on dit que les plus grandes équipes sont intéressées par sa signature C'est un joueur différent à cause de son âge, il joue depuis qu'il a 11 ans à Palmeiras, il a toujours joué deux catégories au-dessus, il fait toujours la différence, il marque beaucoup de buts…»