Le vice-président de la FIFA propose une alternative à un Mondial biennal

Depuis plusieurs mois, la réforme portée par la FIFA et son responsable technique Arsène Wenger consistant à mettre en place une Coupe du monde tous les deux ans fait débat. Un projet impliquant notamment le regroupement de toutes les trêves internationales sur un seul mois ou deux séparés et qui suscite, à ce titre, la désapprobation de plusieurs fédérations européennes et sud-américaines. Face à cela, Victor Montagliani, vice-président canadien de la FIFA et président de la CONCACAF, a ainsi proposé une alternative afin de réunir tous les acteurs autour d'un projet commun. «Le principe d'avoir un événement entre deux Mondiaux, j'y suis complètement favorable», a tout d'abord déclaré Victor Montagliani dans un entretien relayé, ce vendredi, par l'agence Reuters.

Son idée... ou plutôt ses idées ? Relancer la Coupe des confédérations ou bien mettre en place une Ligue des nations mondiale. Concernant la Coupe des confédérations, remportée par l'Allemagne lors de sa dernière édition en 2017, le vice-président de la FIFA considère qu'elle permettrait de récréer «un lien entre les compétitions continentales et la scène internationale», bien qu'il concède que «ce tournoi n'excitait pas les gens». Pour ce qui est d'une Ligue des nations mondiale, qui s'inspirerait de ce qui existe en Europe, Victor Montagliani explique que des discussions dans ce sens avaient déjà été «engagées il y a quatre ou cinq ans». Affaires à suivre...