Italie - Angleterre : les compositions officielles

Trois mois seulement après la fin de la Coupe du Monde 2022, les équipes nationales effectuent leur retour sur les terrains ! Ce jeudi, l’Italie accueille au stade Diego Armando Maradona de Naples, l’Angleterre, dans le cadre de la première journée des qualifications à l’Euro 2024. Une rencontre prestigieuse très attendue entre deux équipes déterminées à débuter cette campagne éliminatoire de la meilleure façon possible. Gagnante de l’Euro 2021 mais absente du dernier mondial, l’Italie doit tout simplement montrer qu’elle a digéré cet échec retentissant. De l’autre côté, l’Angleterre sera déterminée à rebondir suite à son élimination face à l’équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde, et voudra certainement prendre sa revanche face à l’équipe qui l’avait battu en finale du dernier Euro. Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 20h45.

Pour cette première sortie de cette campagne de qualification à l’Euro 2024, Roberto Mancini a décidé d’opter pour un schéma tactique organisé en 4-3-3, peu utilisé lors des précédents rassemblements. Pilier de la Squadra Azzurra depuis plusieurs années, Gianluigi Donnarumma occupe logiquement le poste de gardien de but, derrière une défense composée de Giovanni Di Lorenzo, Rafael Toloi, Francesco Acerbi et Leonardo Spinazzola. Le milieu de terrain est composé des expérimentés Jorginho, Nicolo Barella et Marco Verratti, tandis que le secteur offensif sera emmené par Domenico Berardi, Lorenzo Pellegrini et le petit nouveau, Mateo Retegui, l’attaquant du CA Tigre (D1 argentine). Du côté des Three Lions, Gareth Southgate aligne un traditionnel 4-3-3. Devant Jordan Pickford, la défense est composée de Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire et Luke Shaw. Kalvin Phillips, Jude Bellingham et Declan Rice auront la lourde tâche de tenir le milieu de terrain face à l’Italie. La ligne offensive sera quant à elle composée de Buyako Saka, Harry Kane et Jack Grealish.

Les compositions :

Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola - Barella, Jorginho, Verratti - Berardi, Retegui, Pellegrini

Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Bellingham, Rice - Saka, Kane, Grealish.