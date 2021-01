OM : Pablo Longoria savoure pour Arkadiusz Milik

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille a donc réussi à décrocher le prêt du buteur du Napoli, Arkadiusz Milik. Un joli coup médiatique pour le club phocéen cherchant toujours un grand attaquant capable de lui faire changer de dimension. Le Polonais fera-t-il oublier les échecs MItroglou, Benedetto, Germain ? Interrogé sur le site officiel de l’OM, Pablo Longoria s’est en tout cas félicité de cette prise.

« C’est un très bon joueur. Nous montrons l’ambition du club et je tiens à remercier Frank (McCourt) et Jacques-Henri (Eyraud) pour la détermination affichée dans le deal. On a fait des efforts pour un tel transfert dans une période difficile. Merci au club pour son ambition et au joueur pour sa volonté de venir à l’OM. (…) Il a des qualités techniques et physiques, il a une bonne capacité à finir les actions. »