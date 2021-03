Brest - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le dernier tour de Coupe de France avait fait mal au PSG. Le club francilien s'était qualifié mais avait perdu Neymar sur blessure, une semaine avant le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone. S'il avait su brillamment faire oublier cette absence, il essaiera de ne pas perdre d'autre joueur ce samedi soir lors du seizième de finale de la compétition face au Stade Brestois. Sans évidemment galvauder la rencontre, dernier test avant le huitième de finale retour prévu mercredi prochain.

L'entraîneur Mauricio Pochettino devrait donc aligner une équipe compétitive. Sergio Rico prendra place dans les buts, histoire de tourner avec Keylor Navas. Diallo et Marquinhos devraient occuper l'axe de la défense, avec Kehrer à droite et Kurzawa à gauche. Au milieu, retour du double pivot Paredes-Verratti. L'Argentin n'a pas joué les deux derniers matches et l'Italien revient de blessure, ils auront besoin de retrouver le rythme pour être au mieux mercredi.

Mbappé en pointe ?

Devant eux, on devrait retrouver Rafinha, plutôt convaincant face à Bordeaux en milieu de semaine, avec Draxler à sa gauche. L'Allemand semble avoir retrouvé de la confiance et va pouvoir enchaîner. A droite, c'est Angel Di Maria qui pourrait faire son retour, et lui aussi retrouver un peu de rythme dans l'espoir d'enchaîner face au Barça. Enfin, devant, Kylian Mbappé pourrait être préféré à Mauro Icardi et ainsi se dégourdir les jambes, lui qui était suspendu face à Bordeaux.

Côté brestois, Olivier Dall'Oglio devrait installer son 4-2-3-1 avec Cibois dans les cages. L'ancien troisième gardien du PSG pourrait profiter de l'alternance en Coupe de France et se relancer après ses boulettes face à l'OL. Devant lui, une charnière Brassier-Duverne devrait être composée, avec Baal à gauche et Pierre-Gabriel à droite. Belkebla et Jean Lucas sont attendus dans l'entrejeu avec Faivre positionné en soutien de l'attaquant, qui pourrait être ce soir Cardona. Enfin, Philippoteaux et Le Douaron animeront probablement les ailes.