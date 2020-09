Antonio Conte juge le mercato de son Inter

Finalement, il y aura eu peu de pertes par rapport au nombres de renforts. Seul départ marquant, celui de Diego Godin à Cagliari alors que de nouvelles têtes ont débarqué en Lombardie : Arturo Vidal, Alexander Kolarov, Achraf Hakimi, mais on peut aussi parler des retours de prêts de Radja Nainggolan ou d'Ivan Perisic. Un mercato plutôt réussi donc pour une équipe qui nourrit de grandes ambitions au travers de son coach. Une profondeur d'effectif est donc nécessaire pour pouvoir briller en Ligue des Champions et concurrencer la Juventus dans la lutte pour le Scudetto.

C'est d'ailleurs cette profondeur de banc qui plaît énormément à Antonio Conte, le coach nerazzurri. Il l'a avoué en conférence de presse : « au milieu du terrain, nous avons eu beaucoup de blessures et de longues périodes, comme celle de Sensi. Aujourd'hui, nous sommes numériquement plus protégés et c'est important. La saison sera anormale et nous revenons d'une période où nous avons beaucoup joué. J'ai tout le monde disponible et j'espère que ça continuera à être comme ça ».