Eden Hazard a une offre inattendue entre les mains

La suite après cette publicité

Les trois frères Hazard bientôt en Jupiler League. Voici ce dont rêve la presse belge. Et pas seulement. C’est une idée qui plaît aussi à Kylian (28 ans), joueur de Molenbeek, et Thorgan (30 ans), qui a récemment posé ses valises à Anderlecht. Leur frère aîné, Eden (32 ans), pourrait aussi revenir au pays. C’est ce qu’explique AS ce mardi matin. En effet, le quotidien espagnol indique qu’un club belge tente le coup pour recruter l’ancienne star de Chelsea.

Libre, Eden Hazard peut encore rejoindre une écurie. Ce, même si le mercato est fermé dans de nombreux pays. Ainsi, c’est l’Union Saint-Gilloise qui fait le forcing pour l’enrôler. Des bruits de couloir avaient récemment circulé sur le sujet. Cette fois-ci, AS assure qu’une offre a été faite à l’ancien international belge. Pour le moment, il aurait refusé puisqu’il se sent bien à Madrid, tout comme sa famille.

À lire

L’improbable demande de Thorgan Hazard à son frère Eden

Un club belge pousse en coulisses

Mais le quotidien ibérique explique qu’il n’est pas impossible que l’USG réussisse à le convaincre. L’idée d’évoluer dans son pays et dans la même ville que ses deux frères ne serait pas pour lui déplaire. Ce serait un coup tout simplement exceptionnel pour l’USG. Récemment questionné sur le sujet, Eden Hazard avait confié sur le ton de l’humour : « franchement pour le fun ce serait bien, je viens la première semaine pour affronter Anderlecht et la deuxième contre RWDM.»

La suite après cette publicité

Malgré cela, son idée est toujours de ne pas reprendre du service pour le moment comme expliqué à plusieurs reprises sur notre site. D’ailleurs, ses dernières déclarations, faites lors de la série documentaire "Believe", vont dans ce sens. «Petit à petit, il est temps de profiter de la vie avec ma famille et mes amis. Boire quelques bières Jupiler. Je serai toujours fan des Diables Rouges (de Belgique) et du beau football. J’ai toujours porté ce brassard de capitaine avec beaucoup d’honneur.» L’USG espère le convaincre, lui qui a déjà dit non à l’Arabie saoudite, la MLS, la Turquie ou encore la L1.