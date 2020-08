FC Barcelone : Josep Maria Bartomeu a tenté un improbable échange Antoine Griezmann-João Félix

L'été est loin d'être terminé et il est déjà très agité du côté du FC Barcelone. Depuis son élimination en quarts de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich (2-8), le club catalan traverse une zone de turbulences. Quique Setien et Eric Abidal ont été remerciés, Ronald Koeman est arrivé sur le banc, mais c'est surtout l'avenir de Lionel Messi qui fait beaucoup parler. Mardi soir, l'Argentin a officiellement fait part à ses dirigeants de ses envies d'ailleurs. Et les socios, de leur côté, ont réclamé la démission de Josep Maria Bartomeu.

Le président des Blaugranas ne doit donc pas forcément bien dormir depuis quelques jours, d'autant plus qu'il a du travail depuis plusieurs mois, notamment avec la crise liée au coronavirus. Les clubs du monde entier ont en effet été impactés comme toutes les entreprises, et les finances en ont pris un coup ces derniers mois. Alors du côté du Barça, Josep Maria Bartomeu a essayé plusieurs choses pour tenter d'alléger sa masse salariale. Et les dernières révélations de Marca sont assez... surprenantes.

Le refus catégorique de l'Atlético

D'après les informations du média espagnol, l'homme fort du FC Barcelone a, avant la débâcle en C1 et les problèmes autour du futur de «La Pulga», proposé un échange assez étrange à une formation de la capitale : l'Atlético de Madrid. Marca explique en effet dans son édition de vendredi que le président des Blaugranas a tenté de récupérer le Portugais João Félix en échange... du Français Antoine Griezmann, qui a quitté les Colchoneros l'été dernier pour rejoindre le Barça !

Le champion du Monde 2018 touchant environ 18 millions d'euros par an, et le Portugais "seulement" 3M€, Josep Maria Bartomeu souhaitait donc certainement baisser considérablement la masse salariale de son club. Malheureusement pour lui, Miguel Angel Gil Marín, le président de l'Atlético de Madrid, a refusé en quelques secondes. Un échange impossible donc comme l'explique le journal Marca en Une de sa prochaine édition.