FC Barcelone : des socios pénètrent dans l'enceinte du Camp Nou, la police appelée en renfort

La crise en interne, dans le vestiaire, chez les joueurs et maintenant chez les supporters. Quique Setién a été remercié, puis est venu le tour d'Éric Abidal. Chez les joueurs, c'est Luis Suarez qui devrait faire les frais de la crise, mais surtout Lionel Messi, qui a annoncé vouloir quitter les Blaugranas cet été.

La suite après cette publicité

Face à cette situation de crise presque inédite dans l'histoire du club catalan, les socios sont en colère. Et ils n'ont pas hésité à montrer leur mécontentement. Ainsi, des fans se sont introduits dans le Camp Nou, pour aller directement parler à Josep Maria Bartomeu plus que jamais remis en cause. Incapables de canaliser la foule, les agents de sécurité ont dû faire appel à la police.

OJO Un grupo de aficionados entran en grupo al Camp Nou. El personal de seguridad no puede pararles. Van a por Bartomeu que está dentro. TENSIÓN EN EL CAMP NOU. Han tenido que intervenir los Mossos d’Esquadra #fcb #fcblive pic.twitter.com/dbilPntNcR — David Ibáñez (@DavidIbanez5) August 26, 2020